Bisseck bestemmia in Inter Roma? Il labiale sembra essere evidente ma manca la prova per inchiodare il tedesco La ricostruzione e il precedente di Lautaro

Bisseck bestemmia in Inter Roma? Il difensore tedesco rischia di emulare il caso Lautaro: ecco lo scenario Dopo le polemiche che hanno riguardato Lautaro Martinez, l'Inter rischia di esserci ricascata. Questa volta il giocatore "incriminato" è Yann Aurel Bisseck. Secondo La Gazzetta dello Sport, al 63? di Inter-Roma, il difensore tedesco avrebbe pronunciato una bestemmia per un rimpallo sfavorevole durante un'azione offensiva.Attualmente manca l'audio che potrebbe fornire una prova schiacciante, ma il labiale apparirebbe risulta piuttosto evidente e il video sta diventando virale. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, il giocatore tedesco non può andare incontro ad alcuna sanzione senza la presenza dell'audio, come ricorda La Rosea. Ricordiamo che, per un caso analogo avvenuto dopo Juve Inter, Lautaro Martinez è stato mutato per 5.

