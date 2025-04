Canada Trump a gamba tesa sulle elezioni | Diventi il 51esimo stato degli USA

Trump interviene, a suo modo, nelle elezioni in corso oggi in Canada rilanciando la sua proposta di trasformarlo nel 51mo stato Usa. «Basta con le linee tracciate artificialmente tanti anni fa. Guarda quanto sarebbe bella questa massa di terra», scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth.«Non possiamo più sovvenzionarla con miliardi di dollari l’anno»«Buona fortuna – scrive il tycoon – al grande popolo canadese. Eleggi l’uomo che ha la forza e la saggezza di dimezzare le vostre tasse, aumentare gratuitamente il vostro potere militare al livello più alto al mondo, quadruplicare la produzione delle vostre auto, acciaio, alluminio, legname, energia e di tutte le altre attività, senza dazi o tasse, se il Canada diventasse l’amato 51mo stato degli Stati Uniti d’America. Basta con le linee tracciate artificialmente da molti anni fa. Leggi su Open.online Donaldinterviene, a suo modo, nellein corso oggi inrilanciando la sua proposta di trasformarlo nel 51moUsa. «Basta con le linee tracciate artificialmente tanti anni fa. Guarda quanto sarebbe bella questa massa di terra», scrive il presidenteStati Uniti su Truth.«Non possiamo più sovvenzionarla con miliardi di dollari l’anno»«Buona fortuna – scrive il tycoon – al grande popolo canadese. Eleggi l’uomo che ha la forza e la saggezza di dimezzare le vostre tasse, aumentare gratuitamente il vostro potere militare al livello più alto al mondo, quadruplicare la produzione delle vostre auto, acciaio, alluminio, legname, energia e di tutte le altre attività, senza dazi o tasse, se ildiventasse l’amato 51moStati Uniti d’America. Basta con le linee tracciate artificialmente da molti anni fa.

