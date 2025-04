Dopo la sconfitta in Coppa Italia l' Inter punta tutto sulla Champions League

Dopo l’acquazzone invernale di Venezia-Como) che chi tira le fila del pallone poco rispetto ha di coloro ai quali il torneo è indirizzato, ovvero il pubblico, chi decide di spendere denaro per una lunga trasferta -magari in aereo- e poi rimane scornato, senza rimborso né soddisfazione. Andare allo stadio ricorda che il calcio è per le persone, non per i cavilli: da leggere così la prova di forza del Lecce a Bergamo, dove pur senza allenarsi stava per vincere con merito. Ilfoglio.it - Dopo la sconfitta in Coppa Italia, l'Inter punta tutto sulla Champions League Leggi su Ilfoglio.it La morte è una livella, diceva Totò. Che tu sia papa o massaggiatore, è il campionato di calcio a doversi fermare, e solo quello; ma per pochi giorni, praticamente ore, il tempus lugendi imposto dall’equità sportiva e dal diritto all’affidamento. La settimana calcistica che oggi si chiude ha confermato (ce ne fosse ancora bisognol’acquazzone invernale di Venezia-Como) che chi tira le fila del pallone poco rispetto ha di coloro ai quali il torneo è indirizzato, ovvero il pubblico, chi decide di spendere denaro per una lunga trasferta -magari in aereo- e poi rimane scornato, senza rimborso né soddisfazione. Andare allo stadio ricorda che il calcio è per le persone, non per i cavilli: da leggere così la prova di forza del Lecce a Bergamo, dove pur senza allenarsi stava per vincere con merito.

Thiago Motta torna sul ko in Coppa Italia con l'Empoli: «Non ci potevano essere scuse. Vi dico cosa è successo dopo quella partita» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta torna sul ko in Coppa Italia con l'Empoli: le dichiarazioni dell'ex allenatore della Juventus nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell'ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell'ultima sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole su quanto successo dopo il ko con l'Empoli.

Coppa Italia di Promozione: Comacchiese sconfitta tra polemiche arbitrali - La finale di Coppa Italia di Promozione persa dalla Comacchiese contro il Futura Fornovo Medesano, con tanti episodi arbitrali quanto meno dubbi, ha lasciato non poco amaro in bocca nei dirigenti rossoblù. "Dispiace – sono state le prime parole di un avvilito Francesco Cavalieri, presidente della società comacchiese –. Tutte le persone che ci hanno seguito fino a San Felice sul Panaro avrebbero meritato di più.

Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni: sfida al Milan il 14 maggio - Roma non è stata costruita in un giorno. Il Bologna che torna in finale di Coppa Italia dopo cinquantuno anni è un lavoro che affonda le radici nel tempo. Un capolavoro. La traduzione in campo di un'illuminazione calcistica. Traduzione in Italiano, ovviamente. Per lui, servirebbe un'ordinanza comunale stile Nettuno: transennatelo. Troppe emozioni per sporcarle con la paura del domani. Questa è una notte indimenticabile, non a caso per la prima volta, a fine partita, risuona da brividi 'La sera dei miracoli' di Lucio Dalla.

Inzaghi furioso: «Non dare recupero, non prendermi per il c...» dopo la sconfitta in Coppa Italia - Virali i video con Inzaghi arrabbiatissimo che si rivolge in quel modo e con quelle parole al quarto uomo dopo lo 0-3 nella semifinale di coppa Italia contro il Milan. L'arbitro Doveri lo accontenta, ...

In Coppa Italia arriva la prima sconfitta della Messana - Cade l'imbattibilità della squadra dei record, nell'andata della semifinale la squadra di mister Cosimini sconfitta per due reti a zero dal Gemini

Coppa Italia, definita la disposizione delle tifoserie di Bologna e Milan: ecco chi andrà in curva Nord - Coppa Italia, a poche settimane dalla finale della competizione nazionale ecco quali saranno le disposizioni delle tifoserie