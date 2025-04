Milan Pulisic da record | 16 gol migliore stagione nella sua carriera

Pulisic, attaccante del Milan, con il gol segnato a Venezia, supera il suo record di sempre di marcature stagionali. La statistica Pianetamilan.it - Milan, Pulisic da record: 16 gol, migliore stagione nella sua carriera Leggi su Pianetamilan.it Christian, attaccante del, con il gol segnato a Venezia, supera il suodi sempre di marcature stagionali. La statistica

