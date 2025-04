Moratti | Triplete? Non era un’ossessione Ora vedo il Napoli favorito Conte può fare la differenza

Moratti: «Triplete? Non era un’ossessione. Ora vedo il Napoli favorito, Conte può fare la differenza»">Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando dichiarazioni cariche di riflessione sul calcio di ieri e di oggi. Parlando del giorno storico del Triplete nerazzurro, Moratti ha ricordato: «Ero entusiasta, però avevo anche la sensazione che fosse diversa da quella che ti aspetti. Hai raggiunto un risultato che pensavi fosse quasi impossibile, ma appena vinci devi già pensare a quello che viene dopo. Raggiungere l’impossibile ti toglie un po’ di felicità».Moratti ha poi sottolineato come, all’epoca, il concetto stesso di “Triplete” non fosse al centro dell’attenzione come accade oggi: «Quello che ho trovato strano è che si parli ancora di Triplete. Napolipiu.com - Moratti: «Triplete? Non era un’ossessione. Ora vedo il Napoli favorito, Conte può fare la differenza» Leggi su Napolipiu.com : «? Non era. Orailpuòla»">Massimo, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissrilasciando dichiarazioni cariche di riflessione sul calcio di ieri e di oggi. Parlando del giorno storico delnerazzurro,ha ricordato: «Ero entusiasta, però avevo anche la sensazione che fosse diversa da quella che ti aspetti. Hai raggiunto un risultato che pensavi fosse quasi impossibile, ma appena vinci devi già pensare a quello che viene dopo. Raggiungere l’impossibile ti toglie un po’ di felicità».ha poi sottolineato come, all’epoca, il concetto stesso di “” non fosse al centro dell’attenzione come accade oggi: «Quello che ho trovato strano è che si parli ancora di

Approfondimenti da altre fonti

Inter, Julio Cesar a GOAL: "Triplete? Si può! Thiago Motta? Non me lo immaginavo allenatore. Era uno di poche parole" - Julio Cesar è tornato in Italia in occasione del Trophy Tour che ha portato la coppa del Mondiale per Club FIFA 2025 a Milano. L`ex portiere... 🔗calciomercato.com

Moratti: «L’allora presidente della Roma era era così disperato che arrivò a offrirmi Totti, era pieno di debiti» - Trent’anni oggi. Il 18 febbraio 1995 diventava presidente dell’Inter Massimo Moratti nato il 15 maggio 1945 in località Bosco Chiesanuova, Veneto, dove la famiglia era sfollata. Subito Inter-Juve? «Troppi gol sprecati e troppe pressioni sul povero Lautaro. Troppe. Male, male. Però senta, io voglio bene a Motta, con tutti quelli del Triplete ho un rapporto affettivo eterno, sono figli aggiunti». Leggi anche: Moratti: «Napoli primo? Conte è bravissimo, De Laurentiis ha fatto la scelta più intelligente» Moratti: «Provammo in tutti i modi a prendere Iniesta dal Barcellona» Il suo primo acquisto: ... 🔗ilnapolista.it

Tiribocchi sull’Inter del Triplete: «Era una squadra cattiva, di corsa, ma umile! I miei gol ai nerazzurri? Mi ricordo che…» - di RedazioneTiribocchi sull’Inter del Triplete: «Era una squadra cattiva, di corsa, ma umile! I miei gol ai nerazzurri? Mi ricordo che…» Le parole dell’ex attaccante Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24, Simone Tiribocchi ha parlato cosi della squadra del Triplete. Lei nella stagione 2009/2010 ha segnato sia all’andata che al ritorno all’Inter che avrebbe poi vinto il Triplete in quella stagione. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Moratti: Scudetto? Credo che il Napoli abbia più possibilità. All'Inter ha fatto male parlare di triplete; Moratti: “Il Napoli ha più possibilità di vincere, tutto dipende da Conte”; Cordoba: Per l'Inter ho detto due volte no al Real. Moratti mi disse una cosa al primo incontro. Il nome José a mio figlio? Vi spiego; Moratti: Dall'addio di Ronaldo a Morfeo e Inzaghi, i miei 30 anni da primo tifoso dell'Inter. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Moratti: "Inter un po' stanca, per lo scudetto il Napoli ha più possibilità. Ai miei tempi non si parlò mai di Triplete" - All'indomani del brutto ko incassato contro la Roma che ha portato l'Inter al secondo posto in classifica a -3 dal Napoli, Massimo Moratti interviene sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per commentare ... 🔗msn.com

Moratti: "L'ossessione per il Triplete ha danneggiato l'Inter. Scudetto, dico Napoli" - Il Napoli ha superato il Torino con il punteggio di 2-0. Ora i partenopei sono padroni del loro destino avendo tre punti di vantaggio sull'Inter seconda in classifica ad appena quattro giornate dal te ... 🔗msn.com

Moratti: “Ai miei tempi non si parlava di Triplete prima. Inter stanca, un po’ confusa. Il Napoli…” - L'ex presidente dell'Inter ha parlato delle difficoltà nerazzurre e della possibilità del club di De Laurentiis di vincere il titolo ... 🔗fcinter1908.it