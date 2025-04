Champions League anche Arsenal-PSG in chiaro | sarà trasmessa in diretta su TV8

Champions League raddoppia in chiaro: anche Arsenal-PSG andrà in onda gratuitamente in tv per tutti gli. Leggi su Calciomercato.com Non solo Barcellona-Inter, la UEFAraddoppia in-PSG andrà in onda gratuitamente in tv per tutti gli.

Champions League in TV, dove vedere le partite di ritorno degli ottavi: orari e diretta in chiaro - Inter-Feyenoord e le altre partite di ritorno degli ottavi di finale della Champions League in programma martedì 11 e mercoledì 12 marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Champions League in chiaro? Oggi PSG - Aston Villa in Diretta TV8 + Gialappas Night - L’Uefa Champions League entra nella fase decisiva con i quarti di finale. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ospita gli inglesi dell’Aston Villa, in diretta su TV8, mercoledì 9 aprile, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Aldo Serena, Nicola Savino e Stefano De Grandis. I parigini, per la seconda stagione di fila tra le migliori otto d’Europa, affrontano un’Aston Villa che torna ai quarti dopo il traguardo raggiunto nella Conference League. 🔗digital-news.it

Champions League in chiaro? Oggi Real Madrid - Arsenal in Diretta TV8 + Gialappas Night - TV8 CHAMPIONS NIGHTLeo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di Real Madrid - Arsenal In studio Walter Zenga, Stefano De Grandis, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino Mercoledi 16 APRILE dalle 20.20 su TV8a seguire TV8 GIALAPPA'S NIGHT La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, torna al suo primo amore, proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio. 🔗digital-news.it

