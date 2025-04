Fedez e Clara per la prima volta insieme | arriva il nuovo singolo ‘Scelte stupide’

Fedez e Clara. prima una foto sospetta nello studio del rapper e poi la cena insieme in un ristorante di Milano. Ma la verità è che tra i due artisti è nata una collaborazione professionale: Fedez e Clara hanno unito le loro voci .L'articolo Fedez e Clara, per la prima volta insieme: arriva il nuovo singolo 'Scelte stupide' proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina"Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito"primarie Usa 2024, Corte Suprema: "Trump resta in scheda elettorale Colorado"MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, 'rete criminale' si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: "Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio"

