Femminicidio Ilaria Sula Samson aveva una dash cam sull’auto

Femminicidio Ilaria Sula, Samson aveva una dash cam sull'auto. Gli inquirenti hanno acquisito la telecamera e la microsim. Saranno analizzati i video per confermare un possibile trasporto del cadavere

Cosa riportano altre fonti

Femminicidio Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - "L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un interrogatorio di oltre tre ore in Questura, di avere avuto un ruolo "attivo" nelle fasi successive al delitto. Per Nors Man Lapaz è stata quindi formalizzata la pesante accusa di concorso nell'occultamento del cadavere. 🔗tg24.sky.it

Femminicidio di Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Samson per concorso in occultamento di cadavere - Indagata la madre dell'ex fidanzato accusato di aver ucciso Ilaria Sula: avrebbe visto il cadavere della 22enne e aiutato il figlio 🔗notizie.virgilio.it

Ilaria Sula, nuovo interrogatorio per la mamma di Mark Samson: i dubbi sull'orario, il ruolo della donna dopo il femminicidio - Nors Mazlapan, la mamma di Mark Samson, sarà nuovamente ascoltata dalla Procura di Roma lunedì 7 aprile. Secondo gli inquirenti, la madre del reo confesso nel femmincidio di Ilaria... 🔗leggo.it

Approfondimenti da altre fonti

Femminicidio Ilaria Sula, madre di Samson di nuovo dal pm: posizione rischia di aggravarsi con altre accuse; Dopo aver ucciso Ilaria Sula, Samson scriveva a ragazzi in chat: Voleva sapere se eravamo stati insieme; Omicidio Ilaria Sula, il cellulare della ragazza ritrovato a casa di Samson; Il femminicidio di Ilaria Sula, Samson al gip: 'Ho fatto tutto da solo'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ilaria Sula, sull'auto di Samson una dash cam con forse il video del cadavere - All'interno dell'auto di Mark Samson, il giovane reoconfesso del femminicidio di Ilaria Sula, erano presenti una dash cam e una microsim che sono stati acquisiti dagli inquirenti. Quest'ultima sarà an ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Ilaria Sula, sull'auto di Mark Samson c'era una dashcam: la verità sul trasporto del corpo dall'analisi del video - Svolta nel caso del femminicidio di Ilaria Sula. All'interno dell'auto del killer, Mark Samson, sarebbe presente una dash cam con una microsime i ... 🔗msn.com

Femminicidio Ilaria Sula, sull'auto di Samson una dash cam con forse il video del cadavere - Dopo il telefono Mark Samson fornisce un nuovo elemento agli inquirenti e prova a costruirsi una credibilità dopo le tante bugie dette nel confessare l’omicidio di Ilaria Sula ... 🔗roma.corriere.it