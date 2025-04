Cisternino | gara di trail running nella natura in memoria di Vito Di Tano

Cisternino - Affidata all’Asd Atletica Casalini l’organizzazione della 5^ Tappa del Circuito Puglia trail, gara nazionale Fidal, 18 km tutta natura, in programma domenica 4 maggio, a partire dalle ore 9. In concomitanza la 2^ camminata dello Smeraldo, un percorso di 9,5 km in natura e in alcune. Today.it - Cisternino: gara di trail running nella natura, in memoria di Vito Di Tano Leggi su Today.it - Affidata all’Asd Atletica Casalini l’organizzazione della 5^ Tappa del Circuito Puglianazionale Fidal, 18 km tutta, in programma domenica 4 maggio, a partire dalle ore 9. In concomitanza la 2^ camminata dello Smeraldo, un percorso di 9,5 km ine in alcune.

