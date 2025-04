L’Inter e il sostituto di Inzaghi | Ha un ottimo rapporto con Marotta | ESCLUSIVO

L’Inter al terzo ko di fila, dopo quello contro il Bologna di Vincenzo Italiano e nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro i cugini del Milan di Sergio Conceicao.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itLa stagione, che sembrava lanciata verso un esito positivo, è adesso ad un bivio: mercoledì l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona di Hansi Flick può indirizzare l’annata, in un senso e nell’altro. E, nel frattempo, iniziano a circolare voci anche sul futuro sulla panchina nerazzurra di Simone Inzaghi. “Sarà un rock and roll delle panchine a giugno, bisognerà capire se ci finirà dentro anche Inzaghi – le parole del giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini ai microfoni di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato. Calciomercato.it - L’Inter e il sostituto di Inzaghi: “Ha un ottimo rapporto con Marotta” | ESCLUSIVO Leggi su Calciomercato.it Giorni complicati in casa Inter dopo le tre sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia: tutti gli scenari sul futuroIl gol di Matias Soulé della Roma ha condannato alal terzo ko di fila, dopo quello contro il Bologna di Vincenzo Italiano e nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro i cugini del Milan di Sergio Conceicao.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itLa stagione, che sembrava lanciata verso un esito positivo, è adesso ad un bivio: mercoledì l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona di Hansi Flick può indirizzare l’annata, in un senso e nell’altro. E, nel frattempo, iniziano a circolare voci anche sul futuro sulla panchina nerazzurra di Simone. “Sarà un rock and roll delle panchine a giugno, bisognerà capire se ci finirà dentro anche– le parole del giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini ai microfoni di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.

