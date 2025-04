Bergamonews.it - Atalanta, Gasperini torna sul suo futuro: “Non ho mai detto che sarei andato via”

Da Coverciano Gian Pieroto a parlare del suo. In Toscana per ritirare da Inside il premio come miglior allenatore della stagione 20232024, ai microfoni di Sky il tecnico dell’ha ribadito di non aver maidi andare via, ma di aver affermato che non avrebbe rinnovato il contratto.“La qualificazione in Champions rappresenta il traguardo massimo per l’– ha dichiarato parlando del finale di stagione -. Abbiamo provato a bluffare sullo Scuanche per darci una spinta: ottenere il pass sarebbe l’ennesimo risultato straordinario”.“Domenica a Monza c’è un’altra partita fondamentale – ha continuato -. I due punti persi ieri sera (contro il Lecce, ndr) avrebbero significato molto. Dobbiamo rimanere concentrati, dietro i rivali sono agguerriti”. Sul: “L’obiettivo è raggiungere la Champions.