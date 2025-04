Non ci dovrebbero essere preoccupazioni eccessive sugli infortunati del Napoli compreso Buongiorno Sky

Massimo Ugolini, inviato di Sky a Napoli, commenta la prestazione di ieri del Napoli di Antonio Conte che ha battuto 2-0 il Torino grazie alla doppietta di Scott McTominay. Il giornalista fa anche il punto sugli infortunati.

Infortuni Napoli, piccola contusione per Anguissa, risentimento muscolare per Buongiorno

Gli aggiornamenti sugli infortunati:

«Oggi giornata di riposto. Contusione per Anguissa, nulla di preoccupante. Un risentimento per Buongiorno, bisogna attendere 24-48 per gli esami strumentali, ieri festeggiava in mezzo al campo con i propri compagni. Non ci dovrebbero essere preoccupazioni eccessive. Ancora infortunato Neres. Nessun problema per il recupero di Raspadori, la febbre ieri sera ha fatto cambiare idea a Conte. Domani la ripresa degli allenamenti».

Buongiorno, risentimento muscolare alla gamba destra ma stava festeggiando (Sky Sport)

