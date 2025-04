Samsung accelera | One UI 7 in Italia su Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 all’esordio su S22 e S23 FE

Samsung rilascia la One UI 7 in Italia per Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, e parte con la distribuzione per la serie Galaxy S22 e per S23 FE!

Come installare la One UI 7 Beta sui Samsung Galaxy S23 (guida con metodo non ufficiale) - Guida passo passo per installare installare manualmente la prima Beta della Samsung One UI 7.0 sui Samsung Galaxy S23, in mancanza del programma ufficiale Samsung in Italia

Su Geekbench compare anche Samsung Galaxy Z Fold7 con One UI 8 - A quanto pare, gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 non sono gli unici sui quali è già in fase di test One UI 8 ed Android 16

La One UI 7 beta sbarca anche sulla fascia media: Samsung Galaxy A55 apre le danze - Mentre i possessori dei Galaxy S24 (ma anche di Galaxy Z Flip6 e Z Fold6) stanno contando i (pochi) giorni che li separano dall'aggiornamento stabile alla One UI 7, quest'oggi arriva una buona notizia per la fascia media: Samsung Galaxy A55 è infatti il primo modello a entrare a far parte del programma beta

