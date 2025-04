Caso Coatti la svolta e la casa degli orrori dove fu fatto a pezzi

svolta sul Caso di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni ucciso in Colombia: la sua morte sarebbe avvenuta dopo che era caduto vittima di una trappola, adescato su un sito di incontri, presumibilmente la piattaforma Grindr frequentata dagli appartenenti alla comunità Lbgtq, dai membri di una banda specializzata in . Caso Coatti, la svolta e la “casa degli orrori” dove fu fatto a pezzi L'Identità. Lidentita.it - Caso Coatti, la svolta e la “casa degli orrori” dove fu fatto a pezzi Leggi su Lidentita.it Novità e una possibilesuldi Alessandro, il biologo italiano di 38 anni ucciso in Colombia: la sua morte sarebbe avvenuta dopo che era caduto vittima di una trappola, adescato su un sito di incontri, presumibilmente la piattaforma Grindr frequentata dagli appartenenti alla comunità Lbgtq, dai membri di una banda specializzata in ., lae la “fuL'Identità.

Su altri siti se ne discute

«Alessandro Coatti adescato con un falso profilo su Grindr, poi ucciso e smembrato», la svolta sul caso: ci sono 4 sospettati - Attirato con un falso profilo sull'app di incontri Grindr, poi drogato, ucciso e smembrato. La polizia colombiana ha ricostruito i contorni dell'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo... 🔗leggo.it

Omicidio Coatti, la svolta: trovata la 'casa degli orrori' dove è stato ucciso. Il movente? Una rapina finita male - Dal luogo dell'omicidio al probabile movente. Le indagini sull'assassinio di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino, ucciso e fatto a pezzi in Colombia, sono a un punto di svolta. Come rivela il quotidiano El Tiempo, venerdì 4 aprile, il ravennate sarebbe uscito da solo dall'hotel... 🔗ravennatoday.it

Caso Resinovich, svolta nelle indagini: il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio - Trieste – Dopo oltre tre anni di interrogativi, perizie e ipotesi spesso contraddittorie, il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Sebastiano Visintin, marito della donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario. A rivelarlo è stata la trasmissione “Quarto Grado”, in onda su Retequattro, che ha dedicato l’ultima puntata alla nuova fase dell’inchiesta condotta dalla Procura di Trieste. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio Coatti, la svolta: trovata la 'casa degli orrori' dove è stato ucciso. Il movente? Una rapina finita male; Coatti, c'è la svolta: la chat d'incontri per una rapina. Scoperto il luogo dell’omicidio; Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: “Vittima di una banda che rapina turisti adescat…; Alessandro Coatti adescato su Grindr, poi drogato e fatto a pezzi: nuova pista sul biologo italiano ucciso in Colombia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Una banda (esperta) «lo ha adescato su Grindr, drogato e poi smembrato». La svolta nelle indagini - Alessandro Coatti è stato attirato in una trappola tramite un'app di incontri, poi drogato, derubato e infine brutalmente ucciso. È questa ... 🔗msn.com

Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Una gang (esperta) «lo ha adescato su Grindr, drogato e poi smembrato». Le bande della scopolamina - Alessandro Coatti è stato attirato in una trappola tramite un'app di incontri, poi drogato, derubato e infine brutalmente ucciso. È questa ... 🔗msn.com

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: Adescato su App di incontri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: Adescato su App di incontri ... 🔗tg24.sky.it