Atti persecutori contro la vicina | obbligo di firma per un 51enne ad Ogliastro Cilento

Ogliastro Cilento, i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un 51enne del posto. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania. Salernotoday.it - Atti persecutori contro la vicina: obbligo di firma per un 51enne ad Ogliastro Cilento Leggi su Salernotoday.it Il 26 aprile, a, i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di undel posto. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania.

Cosa riportano altre fonti

Atti persecutori contro il parroco, funzionario svela gli esposti dell'ex maresciallo - Nuova udienza al Tribunale di Napoli Nord di Aversa nel processo penale a carico dell'ex maresciallo della guardia di finanza Giuseppe Carione, ex Presidente del Comitato Festeggiamenti della Madonna di Casaluce. In aula ha deposto Mario Comella, priore della Confraternita dei Celestini, che... 🔗casertanews.it

Fabrizio Corona ammonito dal Questore per richiesta di Fedez: «Atti persecutori e falsi scoop contro di me per lucrarci. Ho l’ansia» - Fabrizio Corona ha ricevuto un ammonimento dal Questore di Milano Bruno Megale su richiesta di Fedez che, attraverso i suoi legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, ha riferito di atti persecutori, più precisamente di un «comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazione e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private». A riportare la notizia è il Corriere della Sera. 🔗open.online

Fedez fa ammonire Corona dal Questore: “Atti persecutori e falsi scoop contro di me per lucrarci, vivo terrorizzato” - Fedez ha presentato un ammonimento al Questore di Milano nei confronti di Fabrizio Corona per “atti persecutori”. Il rapper, che è pronto a denunciare l’ex paparazzo per stalking, ha riferito di sentirsi “terrorizzato dalle falsità” che Corona potrebbe diffondere ancora su di lui e la sua famiglia “pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”. Secondo i legali del cantante, il comportamento dell’ex paparazzo è “pesantemente vessatorio” e avrebbero causato a Fedez un “fortissimo stato di ansia e stress emotivo”. 🔗tpi.it

Cosa riportano altre fonti

Atti persecutori contro la vicina: obbligo di firma per un 51enne ad Ogliastro Cilento; Ogliastro Cilento, atti persecutori nei confronti della vicina di casa: nei guai un 51enne; Stalking: condannata la casalinga rumorosa e dispettosa per atti persecutori verso i vicini; atti persecutori nei confronti dei vicini di casa, arrestato un uomo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ogliastro Cilento, atti persecutori nei confronti della vicina di casa: nei guai un 51enne - Dall'attività di indagine è emersa la commissione, in più occasioni, di minacce nei confronti della vittima originati da contrasti insorti per rapporti di vicinato ... 🔗infocilento.it

Atti persecutori – Scheda di Diritto - 11 (convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38), ha segnato un passaggio fondamentale nella tutela della persona contro le condotte persecutorie, comunemente note come “stalking”. Il ... 🔗diritto.it

Atti persecutori contro un - Un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato in via definita a otto mesi di reclusione per atti persecutori, legati a ripetute azioni vessatorie commesse nel 2019 ai danni di un ... 🔗cremonaoggi.it