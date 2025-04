Raccolta rifiuti bloccata a Pescara | città invasa dai sacchi

Pescara - Lo sciopero dei dipendenti di Ambiente S.p.A. paralizza la Raccolta differenziata. I sindacati protestano contro la privatizzazione, mentre i cittadini affrontano disagi crescenti. Nella giornata di lunedì 28 aprile 2025, la città di Pescara ha affrontato significativi disagi a causa dello sciopero indetto dai lavoratori di Ambiente S.p.A., la società incaricata della Raccolta dei rifiuti. La protesta, promossa dalle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, FIADEL e UGL, ha avuto un'adesione massiccia, con l'obiettivo di opporsi alla paventata privatizzazione dell'azienda. I lavoratori hanno espresso preoccupazione per il futuro dell'azienda e la tutela dei posti di lavoro, sottolineando la necessità di mantenere la gestione pubblica del servizio. Il corteo ha attraversato le vie principali della città, concludendosi davanti al Municipio, dove i rappresentanti sindacali hanno ribadito la richiesta di un confronto concreto con le istituzioni. Abruzzo24ore.tv - Raccolta rifiuti bloccata a Pescara: città invasa dai sacchi Leggi su Abruzzo24ore.tv - Lo sciopero dei dipendenti di Ambiente S.p.A. paralizza ladifferenziata. I sindacati protestano contro la privatizzazione, mentre i cittadini affrontano disagi crescenti. Nella giornata di lunedì 28 aprile 2025, ladiha affrontato significativi disagi a causa dello sciopero indetto dai lavoratori di Ambiente S.p.A., la società incaricata delladei. La protesta, promossa dalle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, FIADEL e UGL, ha avuto un'adesione massiccia, con l'obiettivo di opporsi alla paventata privatizzazione dell'azienda. I lavoratori hanno espresso preoccupazione per il futuro dell'azienda e la tutela dei posti di lavoro, sottolineando la necessità di mantenere la gestione pubblica del servizio. Il corteo ha attraversato le vie principali della, concludendosi davanti al Municipio, dove i rappresentanti sindacali hanno ribadito la richiesta di un confronto concreto con le istituzioni.

