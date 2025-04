Champions League semifinali di andata | probabili formazioni e orari tv

andata delle semifinali di Champions in programma mercoledì allo stadio olimpico in Catalogna. Di fronte la capolista del campionato spagnolo e la fresca vincitrice della Copa del Rey, per un triplete che in salsa blaugrana è ancora possibile. A cinque giornate dalla fine, infatti, la squadra di Flick ha quattro punti di vantaggio sul Real, ma un calendario non semplice con ancora Espanyol (derby), Real, Bilbao e Villareal da affrontare. Resta, però, una sfida oltremodo complicata per i nerazzurri piombati in una crisi dura con tre ko in fila da Bologna in avanti. Sport.quotidiano.net - Champions League, semifinali di andata: probabili formazioni e orari tv Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 28 aprile 2025 – Un mercoledì da leoni. Mai come stavolta l’Inter deve aderire a questo motto ormai antico. La squadra Inzaghi, sfumato il Triplete, ha anche messo a repentaglio la vittoria dello Scudetto con la sconfitta interna contro la Roma e il ciclo di ferro, dopo Bologna, Milan e giallorossi, porta a Barcellona per l’dellediin programma mercoledì allo stadio olimpico in Catalogna. Di fronte la capolista del campionato spagnolo e la fresca vincitrice della Copa del Rey, per un triplete che in salsa blaugrana è ancora possibile. A cinque giornate dalla fine, infatti, la squadra di Flick ha quattro punti di vantaggio sul Real, ma un calendario non semplice con ancora Espanyol (derby), Real, Bilbao e Villareal da affrontare. Resta, però, una sfida oltremodo complicata per i nerazzurri piombati in una crisi dura con tre ko in fila da Bologna in avanti.

