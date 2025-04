Mega Blackout in Spagna Portogallo e sud della Francia | in tilt semafori off aerei e treni

Mega Blackout ha colpito l’intera Spagna oggi, poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo e in parte della Francia. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza elettricità anche l’aeroporto di Barajas. L’interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche. Giganteschi ingorghi nella capitale per lo spegnimento di tutti i semafori. Evacuata la metropolitana. L’interruzione di elettricità ha interessato anche il Portogallo e parte della Francia. Il governo: “Non circolate in auto”. L’Aena, che gestisce 46 aeroporti della Spagna, ha fatto sapere che gli scali sono operativi, ma i voli potrebbero subire ritardi. A Madrid ospedali alimentati con i generatori elettrici, mentre a Siviglia locali e bar stanno chiudendo. Metropolitanmagazine.it - Mega Blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia: in tilt semafori, off aerei e treni Leggi su Metropolitanmagazine.it Unha colpito l’interaoggi, poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicinoe in parte. L’interruzionecorrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato ine lasciato senza elettricità anche l’aeroporto di Barajas. L’interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche. Giganteschi ingorghi nella capitale per lo spegnimento di tutti i. Evacuata la metropolitana. L’interruzione di elettricità ha interessato anche ile parte. Il governo: “Non circolate in auto”. L’Aena, che gestisce 46 aeroporti, ha fatto sapere che gli scali sono operativi, ma i voli potrebbero subire ritardi. A Madrid ospedali alimentati con i generatori elettrici, mentre a Siviglia locali e bar stanno chiudendo.

