Via Flacca c’è l’accordo per la messa in sicurezza

sicurezza del Comune di Formia, l’accordo per la messa in sicurezza della Via Flacca.All’incontro sono intervenuti Gianluca Taddeo, sindaco Comune di Formia; Cristian Leccese, sindaco Comune di Gaeta; Giancarlo Righini, assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio; Manuela Rinaldi, assessore a Lavori Pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio; Cosmo Mitrano, presidente VI Commissione – Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti del Consiglio regionale del Lazio.Il progetto, finanziato con 16.228.083,3 milioni di euro attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione – FSC 2021-2027 (nell’ambito dell’accordo tra Governo e Regione Lazio), prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza dei ponti e dei cavalcavia della SR 213 Flacca nei comuni di Formia e Gaeta, snodo strategico per il territorio regionale. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Formia, 28 aprile 2025 – Oggi, Regione Lazio, Astral e i comuni di Formia e Gaeta hanno presentato, presso la saladel Comune di Formia,per laindella Via.All’incontro sono intervenuti Gianluca Taddeo, sindaco Comune di Formia; Cristian Leccese, sindaco Comune di Gaeta; Giancarlo Righini, assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio; Manuela Rinaldi, assessore a Lavori Pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio; Cosmo Mitrano, presidente VI Commissione – Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti del Consiglio regionale del Lazio.Il progetto, finanziato con 16.228.083,3 milioni di euro attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione – FSC 2021-2027 (nell’ambito deltra Governo e Regione Lazio), prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria e laindei ponti e dei cavalcavia della SR 213nei comuni di Formia e Gaeta, snodo strategico per il territorio regionale.

Formia dall'accordo per la coesione, 16 milioni di euro per riqualificare i viadotti sulla Flacca - Nuove opportunità e sempre più fattibile il progetto di messa in sicurezza dei viadotti situati lungo la Flacca. Non solo non è stato perso alcun finanziamento di quelli già ottenuti, ma a questi ora si sono aggiunti altri e ben cospicui, che renderanno più vicina la possibilità di migliorare la viabilità di attraversamento della città di Formia. Un'opera che, in gran parte, sarà cantierabile già nel 2025.

