Sicurezza sul lavoro in Liguria 600 decessi per amianto nel 2024 La Cgil | 211 incidenti mortali in 7 anni

Osservatorio nazionale amianto, 600 vittime in Liguria nel 2024 - (ANSA) - GENOVA, 28 APR - Sono stati 600 i decessi causati dall'esposizione all'amianto in Liguria nel 2024, di cui almeno 150 per mesotelioma e 300 per tumore del polmone, il resto per altre patologi ... 🔗msn.com

Cgil, 211 morti sul lavoro in Liguria negli ultimi sette anni - Genova - Sono state 211 le denunce di infortunio con esito mortale sul lavoro in Liguria dal 2019 al 2025, solo nel 2024 sono state presentate 1.992 denunce per malattie professionali con un +39% risp ... 🔗ilsecoloxix.it

Morti sul lavoro, in cinque anni 211 decessi in Liguria - I numeri raccontano una realtà drammatica - evidenzia il sindacato attraverso una nota -. La sicurezza sul lavoro non è un lusso. È un diritto ... 🔗primocanale.it