Perché sono scoppiate le polemiche contro la decisione dei Comuni di intitolare le strade a Sergio Ramelli

Sergio Ramelli. Oltre agli appuntamenti commemorativi sono previste anche diverse manifestazioni per protestare contro la decisione di alcuni Comuni di intitolare piazze e vie al giovane militante di destra: "Un simbolo pericoloso attraverso cui la destra neofascista riscrive la storia". Leggi su Fanpage.it Domani saranno cinquant’anni dalla morte di. Oltre agli appuntamenti commemorativipreviste anche diverse manifestazioni per protestareladi alcunidipiazze e vie al giovane militante di destra: "Un simbolo pericoloso attraverso cui la destra neofascista riscrive la storia".

