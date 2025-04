Darmian | Inter non molliamo adesso | ancora obiettivi importanti!

Darmian è stato uno dei giocatori che hanato la sconfitta contro la Roma a San Siro. Battuti 1-0 dai giallorossi, hanno registrato la terza battuta d’arresto consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Ne ha parlato in un’Intervista realizzata da SportmediasetLUCIDO – Matteo Darmian nerazzurro non si è nascosto: «È stata una brutta sconfitta, ma non dobbiamo mollare. Dobbiamo guardare avanti perché abbiamo obiettivi importanti». Darmian, uomo di grande esperienza e affidabilità, si fa portavoce della volontà del gruppo di non arrendersi: la stagione, nonostante le difficoltà, può ancora regalare soddisfazioni immense ai nerazzurri, sia in Italia che in Europa. L’Inter, dopo il grande dispendio fisico ed emotivo delle ultime settimane, sta pagando dazio sotto il profilo della brillantezza e della lucidità. Inter-news.it - Darmian: «Inter, non molliamo adesso: ancora obiettivi importanti!» Leggi su Inter-news.it è stato uno dei giocatori che hanato la sconfitta contro la Roma a San Siro. Battuti 1-0 dai giallorossi, hanno registrato la terza battuta d’arresto consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Ne ha parlato in un’vista realizzata da SportmediasetLUCIDO – Matteonerazzurro non si è nascosto: «È stata una brutta sconfitta, ma non dobbiamo mollare. Dobbiamo guardare avanti perché abbiamo»., uomo di grande esperienza e affidabilità, si fa portavoce della volontà del gruppo di non arrendersi: la stagione, nonostante le difficoltà, puòregalare soddisfazioni immense ai nerazzurri, sia in Italia che in Europa. L’, dopo il grande dispendio fisico ed emotivo delle ultime settimane, sta pagando dazio sotto il profilo della brillantezza e della lucidità.

Infortunio Darmian, problemi per Inzaghi in vista di Napoli Inter! Le condizioni del difensore nerazzurro dopo il match di Coppa Italia Brutte notizie in casa Inter, che dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia, dovrà far i conti con l'infortunio incorso a Matteo Darmian, che nei primi minuti della sfida di ieri sera, ha dovuto chiedere il cambio per un problema al flessore della coscia destra.

Darmian a Sky, il nerazzurro parla poco prima di Inter Udinese, ecco le dichiarazioni all'emittente a pochi istanti dalla gara di Serie A Matteo Darmian parla prima di Inter Udinese, match di Serie A che tra una manciata di minuti andrà in scena a San Siro e che vedrà l'ex esterno di Torino e Manchester United (tra le tante) indossare la fascia da capitano davanti ai propri tifosi. Sentiamo le sue parole rilasciate a Sky Sport: DARMIAN SU INTER UDINESE – «Beh…noi vogliamo guardare a noi stessi e dare continuità dopo Bergamo: sarà una partita difficile, l'Udinese è fisica con ...

Infortunio Darmian, nuova tegola per l'Inter: ecco l'esito degli esami strumentali! Il comunicato del club nerazzurro sulle sue condizioni L'infortunio rimediato da Matteo Darmian dopo poco più di 20 minuti di gioco è stata l'unica nota stonata nel successo ottenuto martedì dall'Inter in Coppa Italia contro la Lazio. Il problema muscolare rimediato da Darmian si somma agli infortuni di Zalewski e Carlos Augusto, e certifica lo stato d'emergenza per gli esterni a disposizione di Inzaghi (che restano soltanto Dimarco e Dumfries).

Inter, Darmian avverte il Napoli: "Non molleremo, ci giochiamo ancora tanto" - 'Dobbiamo recuperare a livello fisico e mentale, andremo a Barcellona per fare una bella prestazione', ha sottolineato il calciatore.

Darmian a ITV: "Dispiace perché sono tre sconfitte pesanti. Finché siamo in corsa noi…" - Dobbiamo recuperare a livello fisico e mentale. Andremo a Barcellona per fare una bella prestazione. Servirà vincere e finché siamo in corsa lotteremo per ottenere qualcosa di importante", ha concluso ...

