Gatti scalpita per il suo rientro in campo | Fosse per me non sarei nemmeno uscito dal campo Ecco quando dovrei riprendere a correre Poi fissa l’obiettivo della Juve | Bisogna centrarlo in tutti i modi

Gatti ha annunciato quando dovrebbe rientrare in campo e quale sarà l'obiettivo della Juve da qui fino alla fine della stagioneFederico Gatti sprona la Juve e lo fa a margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano. Ecco le parole del difensore bianconero, il quale annuncia il suo rientro in campo.rientro IN campo – «Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C'è questa frattura, sto cercando di rientrare prima possibile. Martedì dovrei riprendere a correre, ma vediamo. Ora è la parte più importante della stagione».QUARTO POSTO OBIETTIVO MINIMO – «Il 4° posto è l'obiettivo minimo, Bisogna centrarlo in tutti i modi. Avremo due partite durissime fuori casa e da lì arriverà tanto del nostro futuro. Dobbiamo portarci a casa la qualificazione in Champions».

