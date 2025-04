Amalfi celebra i 50 anni del Centro di Cultura e Storia Amalfitana | quattro giorni di incontri ed eventi

Il programma, ospitato all'Arsenale della Repubblica, ripercorre i principali studi condotti dal Centro negli ultimi cinquant'anni: dalla Storia del Ducato medievale ai paesaggi del Grand Tour, fino alle trasformazioni moderne del territorio, con un occhio attento alla tutela dei beni Culturali.

Il Centro di Cultura e Storia Amalfitana compie 50 anni: quattro giorni di studi ed eventi tra passato e futuro - Dal 30 aprile al 3 maggio 2025, Amalfi celebrerà il Cinquantenario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, istituzione culturale fondata nel 1975 e protagonista di una preziosa attività di ricerca, ... 🔗msn.com