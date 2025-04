Non vendo il mio vino al supermercato Il produttore Riccardo Lepri ricompra le bottiglie finite per errore sugli scaffali

bottiglie finite in Gdo attraverso canali paralleli. Così la cantina toscana Montauto ribadisce la sua filosofia e il rapporto esclusivo con ristoranti ed enoteche Gamberorosso.it - “Non vendo il mio vino al supermercato”. Il produttore Riccardo Lepri ricompra le bottiglie finite per errore sugli scaffali Leggi su Gamberorosso.it Spende 5mila euro per acquistare le suein Gdo attraverso canali paralleli. Così la cantina toscana Montauto ribadisce la sua filosofia e il rapporto esclusivo con ristoranti ed enoteche

Bastianich ironizza su Trump: “È stato mio cliente e so che non beve vino, ma prende queste decisioni...” - « Trump lo conosco, è stato mio cliente e purtroppo non beve vino e quando uno che non beve vino prende queste decisioni... non so cosa dire». Così l’imprenditore della ristorazione italoamericano Joe Bastianich ha risposto ad una domanda sui dazi durante la presentazione di Foodish, una nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in prima visione su TV8, dal 7 aprile, dal lunedì al venerdì,. 🔗feedpress.me

Ex Milan, Ronaldo: “Un mio compagno bevve un vino da esposizione: vi spiego” - Ronaldo Luís Nazário de Lima, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando un aneddoto su un ex compagno 🔗pianetamilan.it

Joe Bastianich contro Donald Trump: “È un pazzo, è stato mio cliente e purtroppo non beve vino” - Joe Bastianich si scaglia contro il presidente Usa Donald Trump nel giorno in cui è previsto l’annuncio di nuovi dazi sui prodotti europei, tra cui dovrebbe rientrare anche il vino italiano. Ristoratore statunitense di origini italiane, nonché volto noto della tv nostrana, Bastianich ha attaccato Trump a margine della presentazione di Foodish, una nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in onda su TV8 a partire dal 7 aprile. 🔗tpi.it

