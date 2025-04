Lorenzo Amoruso si sposa | dopo la delusione di Manila Nazzaro è pronto al matrimonio!

La fortunata è Afarin Mirzaei, 33 anni, di origini iraniane, con una laurea in Architettura alle spalle e un nuovo percorso di studi in Fashion Design all'Università di Firenze.

