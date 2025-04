Serie D | l' Asd Brindisi volley batte Massafra e centra i playout

Brindisi - L'Asd Brindisi volley femminile centra un obbiettivo davvero importante per la stagione, presentandosi ai nastri di partenza con la formazione più giovane di tutta la Puglia. Il team Brindisino vince l'ultima partita di campionato di Serie D girone B, contro il Massafra, per 3 a1 e. Today.it - Serie D: l'Asd Brindisi volley batte Massafra e centra i playout Leggi su Today.it - L'Asdfemminileun obbiettivo davvero importante per la stagione, presentandosi ai nastri di partenza con la formazione più giovane di tutta la Puglia. Il teamno vince l'ultima partita di campionato diD girone B, contro il, per 3 a1 e.

Ne parlano su altre fonti

Serie D: l'Asd Brindisi volley batte Massafra e centra i playout - BRINDISI - L'Asd Brindisi Volley femminile centra un obbiettivo davvero importante per la stagione, presentandosi ai nastri di partenza con la formazione più giovane di tutta la Puglia. Il team brindisino vince l'ultima partita di campionato di serie D girone B, contro il Massafra, per 3 a1 e... 🔗brindisireport.it

Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Valtur Brindisi 69-77: la Libertas si ferma (ancora) in volata, ko durissimo al PalaMacchia - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Riprendersi i punti sciaguratamente 'regalati' all'andata, interrompere un digiuno che dura dallo scorso 29 gennaio e dare ossigeno a una classifica che altrimenti potrebbe iniziare a essere preoccupante. La Libertas Livorno targata Bi.Emme Service... 🔗livornotoday.it

Csi open femminile: buona la prima per l’Asd 7due100 volley Brindisi - BRINDISI - Le ragazze della “7Due 100 Volley” allenate da coach Morciano battono con un perentorio 3-0 (25-17, 25-15, 25-23) la Koru, vincendo in scioltezza la gara d’esordio del campionato Csi di volley femminile. Il coach ha utilizzato tutte le ragazze della rosa disponibili, anche dopo... 🔗brindisireport.it

Su questo argomento da altre fonti

Serie D: l'Asd Brindisi volley batte Massafra e centra i playout; Serie D/H, 33a Giornata: Brindisi retrocesso in Eccellenza; Serie D/H, Brindisi: mister Ragno squalificato per una gara. Il percorso verso la salvezza è sempre più in salita; Manfredonia-Brindisi: divieto di trasferta per i tifosi ospiti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie D: l'Asd Brindisi volley batte Massafra e centra i playout - BRINDISI - L'Asd Brindisi Volley femminile centra un obbiettivo davvero importante per la stagione, presentandosi ai nastri di partenza con la formazione più giovane di tutta la Puglia. Il team ... 🔗today.it

Altro verdetto nel girone H della Serie D: il Brindisi retrocede in Eccellenza - Gli adriatici, che hanno colto un 2-2 in casa del Manfredonia, non disputeranno i playout a causa del distacco in classifica dalla tredicesima (al momento il Real Acerrana) ... 🔗baritoday.it

Serie D, Brindisi-Ugento: l'arbitro del derby pugliese - A dirigere la gara Brindisi FC - ASD Ugento Calcio, in programma a porte chiuse domenica 6 aprile allo stadio comunale "Franco Fanuzzi" di Brindisi (ore 15.00) e valida per la trentesima giornata del ... 🔗brindisireport.it