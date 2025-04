Inter Women Karchouni | Amo questi colori e questa maglia! Champions? Abbiamo fatto un bel percorso…

Inter Women, Karchouni: «Amo questi colori e questa maglia! Champions? Abbiamo fatto un bel percorso.» Le parole Dopo lo storico traguardo raggiunto dall'Inter Women con la qualificazione in Champions League, Ghoutia Karchouni è stata tra le protagoniste del nuovo numero del matchday programme.LE PAROLE- «L'Inter è qualcosa che amo, è una sensazione difficile da spiegare. Siamo un bel gruppo, fatto di grandi calciatrici ma soprattutto bellissime persone e questa è la forza di questa squadra. Abbiamo fatto un bel percorso, non era facile raggiungere questo obiettivo»PUNTI DI FORZA– «Il calcio per me significa passione, sogno, ho sempre dato tutto per essere in campo e dare il meglio di me. Ho la fortuna di vivere della mia passione e di fare le cose con il cuore e quando è così puoi dare tutto: oggi il mio punto di forza è la mia testa, la mia forza mentale».

