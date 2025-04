Benvenuti in Casa Esposito | la Comicità Napoletana tra Risate e Legalità; al Teatro Diana

Esposito in “Benvenuti IN Casa Esposito”, una commedia in due atti scritta da PAOLO CAIAZZO, PINO IMPERATORE, ALESSANDRO SIANI.Liberamente tratto dal romanzo bestseller “Benvenuti in Casa Esposito” di PINO IMPERATORE (GIUNTI EDITORE).Regia di ALESSANDRO SIANIconNUNZIA SCHIANO, SUSY DEL GIUDICE, SALVATORE MISTICO, GENNARO SILVESTRO, CARMEN POMMELLA, GIAMPIERO SCHIANO, AURORA BENITOZZIMusiche di ANDREA SANNINO e MAURO SPENILLOScene di ROBERTO CREACostumi di LISA CASILLODa Venerdì 2 maggio, sarà in scena l’ultimo spettacolo di chiusura di questa stagione teatrale, “Benvenuti IN Casa Esposito”, la commedia scritta da P. Caiazzo, P. Imperatore e A. Siani tratta dall’omonimo romanzo di Pino Imperatore. La commedia, che ha come protagonista GIOVANNI Esposito, è un insieme di dialoghi irresistibili, colpi di scena e rispolvera la grande tradizione comica Napoletana che fa ridere e riflettere allo stesso tempo. Anteprima24.it - Benvenuti in Casa Esposito: la Comicità Napoletana tra Risate e Legalità; al Teatro Diana Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiDa venerdì 2 maggio ore 21.00 BEST LIVE presenta GIOVANNIin “IN”, una commedia in due atti scritta da PAOLO CAIAZZO, PINO IMPERATORE, ALESSANDRO SIANI.Liberamente tratto dal romanzo bestseller “in” di PINO IMPERATORE (GIUNTI EDITORE).Regia di ALESSANDRO SIANIconNUNZIA SCHIANO, SUSY DEL GIUDICE, SALVATORE MISTICO, GENNARO SILVESTRO, CARMEN POMMELLA, GIAMPIERO SCHIANO, AURORA BENITOZZIMusiche di ANDREA SANNINO e MAURO SPENILLOScene di ROBERTO CREACostumi di LISA CASILLODa Venerdì 2 maggio, sarà in scena l’ultimo spettacolo di chiusura di questa stagione teatrale, “IN”, la commedia scritta da P. Caiazzo, P. Imperatore e A. Siani tratta dall’omonimo romanzo di Pino Imperatore. La commedia, che ha come protagonista GIOVANNI, è un insieme di dialoghi irresistibili, colpi di scena e rispolvera la grande tradizione comicache fa ridere e riflettere allo stesso tempo.

Su altri siti se ne discute

"Benvenuti in Casa Esposito": arriva a Fasano una commedia firmata Alessandro Siani - FASNAO - Martedì 18 marzo, alle ore 20.30 (apertura porte ore 20), il Teatro J.F. Kennedy di Fasano ospiterà lo spettacolo "Benvenuti in Casa Esposito", nell'ambito della rassegna teatrale del Comune di Fasano in collaborazione con PugliaCulture. La commedia, scritta da Paolo Caiazzo, Pino... 🔗brindisireport.it

Benvenuti in casa Esposito va in scena al Teatro Ambra Jovinelli - Dal 5 al 16 marzo va in scena a Roma un'imperdibile commedia, un insieme di dialoghi irresistibili, colpi di scena e messaggi di grande valore etico. Benvenuti in casa Esposito al Teatro Ambra Jovinelli Giovanni Esposito e Nunzia Schiano saranno protagonisti di Benvenuti in casa Esposito al... 🔗romatoday.it

Al Teatro Verdi di San Severo va in scena Giovanni Esposito con 'Benvenuti in casa Esposito' - Domenica 23 marzo alle 21 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di San Severo salirà sul palco Giovanni Esposito diretto da Alessandro Siani in un mix di comicità napoletana con lo spettacolo ‘Benvenuti in casa Esposito’. ‘Benvenuti in casa Esposito’. Nessuno ha imposto a Tonino Esposito di fare... 🔗foggiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Risate e riflessioni, la commedia Benvenuti in Casa Esposito fa tappa a Corigliano-Rossano; Benvenuti in casa Esposito, la stagione Crotone…Voglia di teatro si chiude all’insegna della comicità partenopea ·; Avellino, in scena Benvenuti in casa Esposito; Roma, Teatro Ambra Jovinelli: “Benvenuti in casa Esposito”. 🔗Cosa riportano altre fonti