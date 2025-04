Ternana la lunga rincorsa verso la Serie B | il programma completo dei Play off

Play Off di Serie C partiranno ufficialmente domenica 4 maggio con il primo turno preliminare. Sono nove le gare (tre per girone) previste nel corso della giornata. Le vincenti (a gara unica) si qualificheranno al secondo turno a gironi dove. Ternitoday.it - Ternana, la lunga rincorsa verso la Serie B: il programma completo dei Play off Leggi su Ternitoday.it Un ‘mini’ campionato con ventotto concorrenti al via. IOff diC partiranno ufficialmente domenica 4 maggio con il primo turno preliminare. Sono nove le gare (tre per girone) previste nel corso della giornata. Le vincenti (a gara unica) si qualificheranno al secondo turno a gironi dove.

Spal-Ternana, biancazzurri impegnati nella rincorsa verso la salvezza DIRETTA ALLE 20.30 - La vittoria ottenuta sul campo di Piancastagnaio, in Toscana, ha portato alla Spal tre punti preziosi in chiave salvezza. Un successo in trasferta, utile soprattutto sul piano del carattere e della consapevolezza dei propri mezzi. Ed è proprio sul fattore mentale, e della ricerca della continuità... 🔗today.it

Ternana, la lunga strada verso la Serie B: le prime avversarie evitate al debutto dei Play off - Un obiettivo chiamato ‘Serie B’ per la Ternana di Fabio Liverani. I rossoverdi termineranno la stagione regolare domenica 27 aprile per poi preparare le gare del secondo turno fase nazionale dei Play off (18 e 21 maggio le date). Il secondo posto garantisce la qualifica di ‘testa di serie’ che... 🔗ternitoday.it

Verso Ternana-Pianese, mercoledì la ripresa - Ancora un giorno di relax per la Ternana. La squadra di Fabio Liverani tornerà ad allenarsi soltanto domani. Fischio d’inizio della prima seduta di lavoro della nuova settimana in programma alle ore ... 🔗ternananews.it

Ternana espugna Rimini e continua la rincorsa verso la capolista Entella - Rimini - Grazie ad un gol di Curcio realizzato al decimo del primo tempo, la Ternana si aggiudica per 1-0 il match contro il Rimini proseguendo la rincorsa verso la capolista Entella. I rossoverdi ... 🔗msn.com