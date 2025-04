Skin Deep la recensione | avventura spaziale dal surreale umorismo felino

Skin Deep vuole essere l'evidente evoluzione di questi due giochi nell'estetica e nella follia, ereditando lo stile grafico e narrativo. Ci riesce? Scopritelo nella recensione di Skin Deep. Devolver Digital e Annapurna Interactive negli anni hanno insegnato al pubblico internazionale che alcune gemme ludiche si nascondono in posti inaspettati, guizzi sorprendenti che derivano da idee bizzarre e team di sviluppo pronti a osare. Ricordiamo, ad esempio, il distruttivo Donut County di Ben Esposito, titolo dalla breve durata ma davvero esilarante. Dallo stesso publisher, ricordato ora più per le dimissioni di tutto lo staff, giunge ora un nuovo esperimento firmato Blendo Games. La casa di sviluppo è ben nota e apprezzata nel panorama indie per due titoli in particolare: Thirty Flights of Loving e Quadrilateral Cowboy. Ebbene, Skin Deep vuole essere l'evidente evoluzione di questi due giochi nell'estetica e nella follia, ereditando lo stile grafico e narrativo.

