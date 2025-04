Pioggia di vittorie per il team Festa di Orta Nova

Pioggia di titoli.È stato un fine settimana da incorniciare per il team Festa, guidato con determinazione e competenza dai maestri Francesco e Pino Festa, che ha fatto incetta di titoli nella prestigiosa cornice. Foggiatoday.it - Pioggia di vittorie per il team Festa di Orta Nova Leggi su Foggiatoday.it Un weekend indimenticabile: impegno, sacrificio e tanta passione ripagati con unadi titoli.È stato un fine settimana da incorniciare per il, guidato con determinazione e competenza dai maestri Francesco e Pino, che ha fatto incetta di titoli nella prestigiosa cornice.

Su altri siti se ne discute

La pioggia non ferma il Carnevale: festa in centro - L’incertezza meteo fino all’ultimo e qualche goccia di pioggia non hanno certo rovinato la festa per centinaia di famiglie che, ieri pomeriggio, hanno invaso il centro per la ‘Città di Carnevale 2025’. Bambini e genitori hanno preso d’assalto il cuore di Falconara per l’evento organizzato dal Comune. Alle 16, in piazza Mazzini, sono saliti sul palco i Dinsieme, la coppia di youtuber che ogni giorno cerca di portare un sorriso ai propri fan, divertendosi con loro e trasportandoli in avventure sempre più bizzarre e travolgenti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Goldengas, il destino nelle mani. Servono due vittorie per fare festa - Goldengas Senigallia peccato, ma la strada per la salvezza diretta resta in discesa, pur ora un po’ più sconnessa rispetto alla settimana scorsa. Dopo sei vittorie consecutive la squadra di coach Gian Marco Petitto sabato scorso è stata battuta a Roma dal San Paolo Ostiense nell’ottava delle dodici giornate di serie B Interregionale, seconda fase, girone Play-In Out. Match equilibrato, che Senigallia avrebbe potuto vincere: rientrati a -1 grazie a un canestro di capitan Giacomini, i biancorossi hanno avuto l’ultimo pallone per operare il sorpasso ma hanno perso palla in un attacco gestito ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Festa della Liberazione con pioggia e temporali: allerta gialla su tutto il territorio - Allerta gialla su tutta la Regione per il 25 aprile, giorno della Liberazione. E’ quanto previsto dal bollettino del Centro funzionale d’Abruzzo che parla di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutto il territorio. Che sarà un venerdì di festa all’insegna del... 🔗ilpescara.it

Su questo argomento da altre fonti

Boxe e kickboxing, pioggia di vittorie per il team Festa di Orta Nova; Petrucci Zero24 Cycling Team: tre vittorie inizio stagione nel ciclismo giovanile; Montebelluna, festa dello sport: 43 le società premiate; Hamilton torna a vincere a Silverstone, Sainz 5°. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pioggia di vittorie per il team Festa di Orta Nova - Fine settimana da incorniciare per i giovani talenti allenati dai maestri Francesco e Pino Festa, che hanno fatto incetta di titoli nella prestigiosa cornice del torno internazionale di boxe e kickbox ... 🔗foggiatoday.it