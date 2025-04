Ancora una settimana per partecipare al bando integrazione

bando per l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri.La domanda andrà inviata all’indirizzo Arezzonotizie.it - Ancora una settimana per partecipare al bando integrazione Leggi su Arezzonotizie.it Lunedì 5 maggio alle 12 scade il termine per l’invio della domanda di partecipazione alper l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti a favore dell’dei cittadini stranieri.La domanda andrà inviata all’indirizzo [email protected]

Ne parlano su altre fonti

Ancora una settimana per partecipare al bando integrazione - Arezzo, 28 aprile 2025 – Lunedì 5 maggio alle 12 scade il termine per l’invio della domanda di partecipazione al bando per l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri. La domanda andrà inviata all’indirizzo [email protected] specificando come destinatario l’Ufficio immigrazione, integrazione e pari opportunità. Possono partecipare soggetti senza scopo di lucro, aventi sede legale nel Comune di Arezzo, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese ... 🔗lanazione.it

Concorso Maeci per 200 diplomati: bando, chi può partecipare, prove e domanda - Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 200 lavoratori in ruoli non dirigenziali, a tempo pieno e indeterminato, che verranno inquadrati nell’area degli assistenti amministrativi, sia in Italia che all’estero. Chi può partecipare, le prove previste, quando e come fare domanda: le cose da sapere. 🔗lettera43.it

Bando docenti e dirigenti scolastici all’estero: domande in scadenza il 3 aprile. Chi può partecipare - Scadono alle 23,59 del 3 aprile le domande di partecipazione ai bandi Maeci per docenti e dirigenti scolastici all'estero, pubblicato il 4 marzo in Gazzetta Ufficiale. Le istanze si compilano online sul sito dedicato https://personalescuole.esteri.it/Selezioni/Public. Per accedere al portale serve lo SPID. L'articolo Bando docenti e dirigenti scolastici all’estero: domande in scadenza il 3 aprile. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ancora una settimana per partecipare al bando integrazione; Bando 2025 per azioni transnazionali in materia di asilo, migrazione e integrazione; Integrazione e pari opportunità Arezzo: Bando da 12.000 euro per progetti di integrazione; “Biblioteche e Comunità”, 4^ edizione del bando per creare partecipazione, integrazione e coesione attraverso la lettura (scad. 26/02/2025 ore 13). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ancora una settimana per partecipare al bando integrazione - Per l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri ... 🔗msn.com

Integrazione dei cittadini stranieri: il bando delle pari opportunità - Arezzo, 31 marzo 2025 –https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/bando-lerogazione-contributi-diretti-rivolto-ad-entiassociazioni-realizzazione-1 è l ... 🔗lanazione.it

Progetti per l'integrazione dei cittadini stranieri: il Comune di Arezzo pubblica un nuovo bando - Il Comune di Arezzo ha pubblicato un bando per l'erogazione ... destinatario l’Ufficio immigrazione, integrazione e pari opportunità. Possono partecipare soggetti senza scopo di lucro, aventi ... 🔗arezzonotizie.it