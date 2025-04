Inter chi rientra e chi no con il Barcellona | il punto sugli infortunati

Inter, dopo mesi a mille all'ora, sembra infatti aver finito la benzina e, oltre ad aver visto sfumare il sogno. Today.it - Inter, chi rientra (e chi no) con il Barcellona: il punto sugli infortunati Leggi su Today.it Le tre sconfitte in rapida successione, con gli uomini di Simone Inzaghi piegati, in ordine cronologico, da Bologna, Milan e Roma, hanno fatto scattare l'allarme in casa nerazzurra. L', dopo mesi a mille all'ora, sembra infatti aver finito la benzina e, oltre ad aver visto sfumare il sogno.

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Barcellona-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Barcellona-Inter (mercoledì 30 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata delle semifinali in Champions... 🔗calciomercato.com

Inter, Thuram ha iniziato a correre, forse domani rientra in gruppo - Il conto alla rovescia per Juventus Inter è già iniziato e in casa nerazzurra c`è ansia per le condizioni fisiche di Marcus Thuram, uscito... 🔗calciomercato.com

Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: ecco dove vederla - Come ha stabilito l'AgCom la semifinale d'andata tra Barcellona e Inter sarà trasmessa dal canale Nove. Le ultimissime sulla formazione dei nerazzurri ... 🔗msn.com

Pavard infortunato, distorsione alla caviglia per il francese: salta Barcellona-Inter - Non ci sarà Benji Pavard nella trasferta di Barcellona di mercoledì. Il difensore francese, in gol nel ritorno dei quarti contro il Bayern Monaco a San Siro, si è fatto male ... 🔗msn.com

Inter, Mkhitaryan verso il Barcellona: "Non sarà facile, ma vogliamo la finale" - Henrikh Mkhitaryan suona la carica per l'Inter a due giorni dalla semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: "Non sarà facile, perché loro hanno grandi talenti ma anche giocatori mo ... 🔗sportmediaset.mediaset.it