Qualcuno fermi il prefetto di Napoli | Lo scudetto? Il nostro cuore è già proiettato arriverà

scudetto "arriverà". Lo dice il cuore del prefetto di Napoli Michele di Bari, a margine di una riunione del comitato nazionale Neapolis 2500. "Il nostro cuore è già proiettato ma la nostra mente ci dice che dobbiamo agire razionalmente", dice di Bari chiaramente emozionato. E soprattutto ignaro del fatto che manchino ancora quattro giornate e l'Inter ha tutto il tempo di recuperare e vincere. Ma dov'è finita la Napoli scaramantica?"Noi auspichiamo vivamente, ma non lo diciamo, che tutto ciò possa accadere", dice pur non volendo – evidentemente – dirlo. Lo scudetto – aggiunge di Bari – "arriverà. Il nostro cuore grande ci dice qualcosa di positivo, però io credo che l'attesa possa rendere anche più gratificante il risultato finale".Lo scudetto arriverebbe, poi, in un momento già particolare "in termini di accoglienza, di turismo, di attività economiche, in termini di sicurezza", ricorda il prefetto.

