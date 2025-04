Monreale organizzata una fiaccolata per Massimo Salvo e Andrea

Monreale, che ancora non riesce a riprendersi dalla tragedia avvenuta sabato notte. Oggi, 28 aprile, è previsto il raduno di chiunque voglia, alle 17.00 presso il bar 365 di via Benedetto D’Acquisto, dove è avvenuto il dramma. “per un minuto di silenzio e per portare un fiore e per .(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Monreale, organizzata una fiaccolata per Massimo, Salvo e Andrea Leggi su Monrealelive.it Anche il cielo piange oggi a, che ancora non riesce a riprendersi dalla tragedia avvenuta sabato notte. Oggi, 28 aprile, è previsto il raduno di chiunque voglia, alle 17.00 presso il bar 365 di via Benedetto D’Acquisto, dove è avvenuto il dramma. “per un minuto di silenzio e per portare un fiore e per .(live.it)

Su altri siti se ne discute

Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita sono... 🔗leggo.it

Il femminicidio di Sara Campanella e il dolore a Monreale, martedì una fiaccolata in città - Monreale – Il Comune di Monreale esprime profondo cordoglio e indignazione per il brutale femminicidio di Sara Campanella, giovane studentessa di 22 anni, avvenuto a Messina lo scorso 31 marzo. Sara, iscritta al terzo anno della facoltà di Tecniche di Laboratorio Biomedico presso l’Università di Messina, è stata barbaramente assassinata da un individuo che non […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Sparatoria a Monreale, morti Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: avevano 26 e 23 anni - È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime della sparatoria sono Salvatore Turdo... 🔗leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Monreale, organizzata una fiaccolata per Massimo, Salvo e Andrea. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A Monreale stasera la fiaccolata in memoria di Sara - Monreale – Il Comune di Monreale organizza una fiaccolata in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa vittima di femminicidio a Messina. La manifestazione si terrà stasera ... 🔗informazione.it

Monreale si stringe nel ricordo di Sara Campanella: partecipata fiaccolata per le vie della città - MONREALE, 8 aprile – Si è svolta questa sera, con una sentita e numerosa partecipazione, la fiaccolata in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa tragicamente scomparsa a Messina, vittima ... 🔗monrealenews.it

Monreale in fiaccolata per Sara: No al femminicidio - Monreale – Si è svolta questa sera, con sentita e numerosa partecipazione, la fiaccolata in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa tragicamente scomparsa a Messina, vittima di ... 🔗informazione.it