Lettera43.it - Giampaolo Rossi preferisce Landini a Giuli e il cardinale imbucato: le pillole del giorno

Due appuntamenti Rai nella giornata di lunedì: da una parte la presentazione del Concertone del Primo Maggio, nella storica sede della radio a via Asiago, con Mauriziodella Cgil e tutti gli altri segretari confederali, dall’altra quella di Viva la danza con Roberto Bolle al ministero della Cultura, in via del Collegio Romano, con Alessandro. Indovinate dove ha scelto di andare l’amministratore delegato della Rai,? Da, ovviamente, per farsi immortalare con il capo del sindacato rosso.Maurizioalla presentazione del Concertone del Primo Maggio (dal sito della Cgil).IlSuccede di tutto in Vaticano, e da sempre. Pare che anche stavolta, nel 2025, quando tutti teoricamente sono controllati in ogni spostamento, fino al millimetro, e con una quantità di telecamere da fare invidia al Grande Fratello, qualcuno abbia tentato di imbucarsi tra i cardinali.