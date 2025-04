Salerno si è insediato il Viceprefetto Vicario Nicola De Stefano

insediato questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il nuovo Viceprefetto Vicario di Salerno Nicola De Stefano. Lo comunica una nota ufficiale della Prefettura. La carrieraEntrato in carriera nell’ottobre 1994, è stato assegnato alla Prefettura di Gorizia. Da giugno 2003 è stato. Salernotoday.it - Salerno, si è insediato il Viceprefetto Vicario Nicola De Stefano Leggi su Salernotoday.it Si èquesta mattina, presso il Palazzo del Governo, il nuovodiDe. Lo comunica una nota ufficiale della Prefettura. La carrieraEntrato in carriera nell’ottobre 1994, è stato assegnato alla Prefettura di Gorizia. Da giugno 2003 è stato.

Su altri siti se ne discute

Questura, si è insediato il nuovo vicario - Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo vicario del questore di Genova, la dottoressa Patrizia Bonalumi, primo dirigente della polizia di Stato. Laureata in giurisprudenza nel 1991 e abilitata alla professione forense, si è arruolata in polizia l'anno successivo. Nel 1993, al termine... 🔗genovatoday.it

Da capo di Gabinetto ad Avellino a nuovo viceprefetto vicario: chi è Rosanna Gamerra - Dalla giornata di lunedì 31 marzo, la dottoressa Rosanna Gamerra è il nuovo viceprefetto vicario della Prefettura di Ferrara. Ha assunto l'incarico che finora è stato ricoperto dalla dottoressa Francesca Montesi, collocata in quiescenza. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday... 🔗ferraratoday.it

Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno: in scena la compagnia Ophelia and the Corò nuts di Padova - Domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.00, sesto spettacolo in concorso e quarta compagnia debuttante al Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell'Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l'IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa... 🔗salernotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salerno, insediamento del nuovo viceprefetto vicario e di un dirigente; Ogliastro Cilento. Minaccia e perseguita vicina: nei guai 51enne; Forlenza sarà il nuovo Prefetto di Padova: «Il mio intento è fare rete»; La vice prefetto Cettina Pennisi è vicario, stamani l'insediamento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Prefettura Trapani, si è insediato il vice Prefetto Maria Baratta nuovo Vicario - Il Viceprefetto Maria Baratta ha assunto questa mattina le funzioni di Vicario del Prefetto di Trapani. Il Viceprefetto Baratta, ha assunto servizio nel 2006 nella carriera prefettizia del Ministero ... 🔗castelvetranonews.it