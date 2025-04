Schianto in centro auto travolge una donna in via Sant' Euplio

donna è stata travolta da una automobile oggi, intorno alle 14, mentre attraversava a piedi via Sant'Euplio, all'altezza del sottopasso della villa Bellini. A centrare in pieno la malcapitata è stata una Alfa 147. Sul parabrezza del veicolo erano ben visibili i segni del violento impatto. La. Cataniatoday.it - Schianto in centro, auto travolge una donna in via Sant'Euplio Leggi su Cataniatoday.it Unaè stata travolta da unamobile oggi, intorno alle 14, mentre attraversava a piedi via, all'altezza del sottopasso della villa Bellini. A centrare in pieno la malcapitata è stata una Alfa 147. Sul parabrezza del veicolo erano ben visibili i segni del violento impatto. La.

Se ne parla anche su altri siti

Tesla impazzita, noto personal trainer travolge pedoni e auto in centro - Pesaro, 4 aprile 2025 – “Ho visto tutto nero”, ha raccontato ai medici il conducente di una Tesla che ha provocato un terremoto intorno alle 19 in piazzale primo Maggio all’altezza dell’intersezione con via Luca della Robbia. Tre persone all’ospedale anche se nessuna risulta grave e ben 11 macchine parcheggiate danneggiate dalla Tesla impazzita. Alla guida non una persona anziana ma un 46enne molto conosciuto in città, Alioscia Ricci, che di professione fa il personal trainer nella palestra Fisiogym che ha la sede poco distante dal punto dove è accaduto l’incidente. 🔗ilrestodelcarlino.it

Italia, auto invade la corsia opposta e travolge cinque moto. Schianto tremendo - Prevalle (Brescia) – Un grave incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi lungo la statale 45 bis, nota come Gardesana Ovest, arteria che collega Brescia al lago di Garda. Poco dopo le 8 del mattino, un’auto ha invaso la corsia opposta, centrando in pieno un gruppo di nove motociclisti all’altezza di una curva subito dopo una galleria, nel territorio comunale di Prevalle. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo le prime ricostruzioni il veicolo, per cause ancora da chiarire, avrebbe falciato cinque moto che provenivano in senso contrario. 🔗thesocialpost.it

Incidente sulla Triestina: traffico bloccato la mattina di Pasqua. Nello schianto frontale il motore di un'auto è finito al centro della strada - PORTOGRUARO - Brutto incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica di Pasqua, lungo la SS14 ?Triestina? nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino di Livenza. Erano da poco... 🔗ilgazzettino.it

Approfondimenti da altre fonti

Schianto in centro, auto travolge una donna in via Sant'Euplio; Perde il controllo dell’auto e travolge una coppia di turisti in centro a Sestola; Tesla impazzita, noto personal trainer travolge pedoni e auto in centro; Tesla impazzita in centro, automobilista accusa un malore e travolge auto e pedoni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giacomo Bologna, tre giorni dopo lo schianto con la sua Ducati a 20 anni: «Non si riprenderà». I parenti: guidaci da lassù - POSSAGNO - Finite le speranze. Giacomo Bologna, ventenne, non si riprenderà dalle conseguenze riportate nell’incidente in moto di giovedì lungo via XI febbraio a Crespano di ... 🔗ilgazzettino.it

L’auto sbanda e travolge tutto: incidente nella notte, paura per quattro ragazzi - Lucca, 14 aprile 2025 – Uno schianto terribile che ... rischiamo di essere travolti, auto e camion passano a velocità esagerate. I mezzi pesanti, poi, fanno tremare le abitazioni. Siamo in un centro ... 🔗lanazione.it

Tesla impazzita, noto personal trainer travolge pedoni e auto in centro - L’auto, senza più pilota è impazzita ed ha ... Comunque non è grave, così come la conducente della Citroen che è stata travolta ed un altro passante. “Ha danneggiato undici macchine ... 🔗msn.com