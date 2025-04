Minorenni nella sala scommesse la polizia sospende la licenza per 10 giorni

polizia ha sospeso per 10 giorni la licenza di pubblica sicurezza di un centro scommesse di Acireale. Il provvedimento è stato adottato dopo che i poliziotti del commissariato locale hanno contestato al titolare l’ingresso e la permanenza di 6 Minorenni nel locale senza procedere. Cataniatoday.it - Minorenni nella sala scommesse, la polizia sospende la licenza per 10 giorni Leggi su Cataniatoday.it Laha sospeso per 10ladi pubblica sicurezza di un centrodi Acireale. Il provvedimento è stato adottato dopo che i poliziotti del commissariato locale hanno contestato al titolare l’ingresso e la permanenza di 6nel locale senza procedere.

