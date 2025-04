Bergomi | Napoli solido e dominante l’Inter ha perso energia dopo il Bayern

Bergomi: «Napoli solido e dominante, l’Inter ha perso energia dopo il Bayern»">Beppe Bergomi, ex bandiera dell’Inter, è intervenuto a Sky Calcio Club analizzando il momento del Napoli e quello dei nerazzurri. L’ex difensore ha esaltato la solidità e l’identità della squadra partenopea: «Il Napoli ha una identità forte, se in Italia hai fisicità alla lunga paga. McTominay è un secondo centrale offensivo, aveva come riferimento Casadei e seguiva l’inserimento in area: in più difende, e i numeri difensivi del Napoli sono incredibili, zero gol subiti di testa e sui calci d’angolo».Secondo Bergomi, il Napoli avrebbe potuto avere un vantaggio ancora più ampio se non fosse stato penalizzato da alcuni episodi: «Se non fosse stato raggiunto da Lazio e Roma negli ultimi minuti, sarebbe ancora più avanti. Napolipiu.com - Bergomi: «Napoli solido e dominante, l’Inter ha perso energia dopo il Bayern» Leggi su Napolipiu.com : «hail»">Beppe, ex bandiera del, è intervenuto a Sky Calcio Club analizzando il momento dele quello dei nerazzurri. L’ex difensore ha esaltato la solidità e l’identità della squadra partenopea: «Ilha una identità forte, se in Italia hai fisicità alla lunga paga. McTominay è un secondo centrale offensivo, aveva come riferimento Casadei e seguiva l’inserimento in area: in più difende, e i numeri difensivi delsono incredibili, zero gol subiti di testa e sui calci d’angolo».Secondo, ilavrebbe potuto avere un vantaggio ancora più ampio se non fosse stato penalizzato da alcuni episodi: «Se non fosse stato raggiunto da Lazio e Roma negli ultimi minuti, sarebbe ancora più avanti.

