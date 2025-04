271 400 vite salvate Mezzo secolo di impegno pro life

Laverita.info - 271.400 vite salvate. Mezzo secolo di impegno pro life Leggi su Laverita.info Nel 1975 un magistrato scopre una clinica gestita dai radicali, dove si praticano aborti clandestini. Da allora, sono nati centinaia di centri per offrire una alternativa all’interruzione di gravidanza.La volontaria Lara Morandi: «Non vogliamo “convincere” ma ascoltiamo e aiutiamo. Molte rinunciano al figlio perché si sentono costrette».Lo speciale contiene due articoli.

