Spagna si reagisce al blackout con l’umorismo | dai tecnici-Pikachu al microonde che non funziona è pioggia di meme sui social

l’umorismo. Il gigantesco blackout che ha lasciato al buio tutta la Spagna – e alcune zone vicine al confine anche in Portogallo, Francia e Germania – ha spinto moltissimi utenti a riversarsi sui social per cercare un po’ di conforto o ironizzare sulla situazione. Sotto l’hashtag #apagón, che in spagnolo significa «blackout», non hanno tardato ad arrivare decine e decine di meme. «Tutti in ufficio fingono di preoccuparsi del fatto che sia saltata la corrente», scrive un utente che approfitta del buio e spera di poter tornare a casa prima. Ma anche chi già si trova a casa, si trova a fare i conti con un problema apparentemente insormontabile: «Non c’è elettricità, internet è quasi morto, ma la cosa più importante è. questo c**zo di microonde non funziona». Leggi su Open.online Un po’ di paura, un po’ di preoccupazione, ma anche tanto senso del. Il gigantescoche ha lasciato al buio tutta la– e alcune zone vicine al confine anche in Portogallo, Francia e Germania – ha spinto moltissimi utenti a riversarsi suiper cercare un po’ di conforto o ironizzare sulla situazione. Sotto l’hashtag #apagón, che in spagnolo significa «», non hanno tardato ad arrivare decine e decine di. «Tutti in ufficio fingono di preoccuparsi del fatto che sia saltata la corrente», scrive un utente che approfitta del buio e spera di poter tornare a casa prima. Ma anche chi già si trova a casa, si trova a fare i conti con un problema apparentemente insormontabile: «Non c’è elettricità, internet è quasi morto, ma la cosa più importante è. questo c**zo dinon».

Se ne parla anche su altri siti

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Spagna, gigantesco blackout interessa gran parte del paese - Un blackout elettrico di vasta portata ha colpito nella mattinata di lunedì numerose regioni della Spagna, lasciando senza corrente migliaia di utenti per periodi variabili. Il ripristino della fornitura è in corso ma sono in corso le verifiche per escludere eventuali problemi sistemici o attacchi esterni. L’interruzione ha interessato anche la città di Valencia, dove si prepara il congresso del Ppe, al via domani. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. C’è chi accusa i russi per il cyberattacco - Dalle ore 12:00 del 28 aprile, un blackout elettrico di vasta portata ha colpito migliaia di cittadini in tutta la Spagna continentale in Portogallo, ... 🔗panorama.it