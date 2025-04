Emergenza casa a Milano è un diritto sotto sequestro

Milano cresce. Milano attira. Milano promette. Ma oggi, Milano non mantiene. E mentre l’ombra lunga delle inchieste urbanistiche, che da due anni tiene la città in stallo, centinaia di famiglie che hanno già sborsato cifre ingenti per il proprio immobile si ritrovano senza nulla tra le mani. A Milano, oggi, nemmeno pagare garantisce il diritto alla casa.Il Comitato famiglie sospese, nato nei mesi scorsi per sopperire all’inerzia politica, ha stimato in circa 14.500 i nuclei familiari coinvolti dall’Emergenza abitativa. «È un numero che purtroppo ci aspettavamo» spiega Filippo Borsellino, portavoce del Comitato «perché da mesi raccogliamo dati, testimonianze, contratti e storie. E la dimensione di questo dramma è evidente». Secondo il Comitato, 1.625 sono gli appartamenti «bloccati». Ma includendo i progetti fermi in Comune che non rilascia più autorizzazioni per paura, il numero delle famiglie già coinvolte sale a 4. Panorama.it - Emergenza casa, a Milano è un diritto sotto sequestro Leggi su Panorama.it cresce.attira.promette. Ma oggi,non mantiene. E mentre l’ombra lunga delle inchieste urbanistiche, che da due anni tiene la città in stallo, centinaia di famiglie che hanno già sborsato cifre ingenti per il proprio immobile si ritrovano senza nulla tra le mani. A, oggi, nemmeno pagare garantisce ilalla.Il Comitato famiglie sospese, nato nei mesi scorsi per sopperire all’inerzia politica, ha stimato in circa 14.500 i nuclei familiari coinvolti dall’abitativa. «È un numero che purtroppo ci aspettavamo» spiega Filippo Borsellino, portavoce del Comitato «perché da mesi raccogliamo dati, testimonianze, contratti e storie. E la dimensione di questo dramma è evidente». Secondo il Comitato, 1.625 sono gli appartamenti «bloccati». Ma includendo i progetti fermi in Comune che non rilascia più autorizzazioni per paura, il numero delle famiglie già coinvolte sale a 4.

