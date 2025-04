Anci Campania ufficiali le dimissioni di Carlo Marino | la guida passa a Morra

Carlo Marino ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da presidente di Anci Campania. La lettera è stata protocollata questa mattina e ricevuta da Giuseppe Parente, presidente del direttivo regionale dell’associazione. Con una comunicazione diffusa ai componenti dell'esecutivo e del direttivo. Salernotoday.it - Anci Campania, ufficiali le dimissioni di Carlo Marino: la guida passa a Morra Leggi su Salernotoday.it ha rassegnato ufficialmente leda presidente di. La lettera è stata protocollata questa mattina e ricevuta da Giuseppe Parente, presidente del direttivo regionale dell’associazione. Con una comunicazione diffusa ai componenti dell'esecutivo e del direttivo.

