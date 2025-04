Nessuna paura al Carrefour dell’Aquila il vero terrore è in Palestina

Carrefour, così come di altre aziende, nel sostegno al progetto sionista di occupazione, apartheid e genocidio ai danni della popolazione palestinese (https:bdsitalia.orgindex.phpcampagneCarrefour qui il link della pagina Boicotta Carrefour). Il flashmob, in linea con altre azioni di protesta condotte in altre parti d’Europa e del mondo, ha simulato un corteo funebre silenzioso per denunciare le atrocità del genocidio a Gaza. Abruzzo24ore.tv - Nessuna paura al Carrefour dell’Aquila, il vero terrore è in Palestina Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - Dopo aver letto gli articoli scritti da varie testate giornalistiche in merito al flashmob spontaneo svoltosi ieri in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione dal Nazifascismo, alleghiamo un video autoesplicativo del flash mob, partito da Piazza IX Martiri in maniera del tutto spontanea, atto a smuovere le coscienze e portare alla luce la conclamata complicità del, così come di altre aziende, nel sostegno al progetto sionista di occupazione, apartheid e genocidio ai danni della popolazione palestinese (https:bdsitalia.orgindex.phpcampagnequi il link della pagina Boicotta). Il flashmob, in linea con altre azioni di protesta condotte in altre parti d’Europa e del mondo, ha simulato un corteo funebre silenzioso per denunciare le atrocità del genocidio a Gaza.

Su questo argomento da altre fonti

Allerta massima in Toscana: paura per la piena dell'Arno. "Spostatevi ai piani alti” - Fiumi in piena e torrenti che esondano. L'Arno è da diverse ore un 'sorvegliato' speciale, per il momento sotto controllo ma è massima l'allerta. A Firenze, il presidente della Regione, Eugenio Giani, annuncia che lo scolmatore e le casse di espansione del bacino di Roffia sono pronti per essere aperti quando il colmo di piena raggiungerà la portata necessaria. Attraversando la Toscana nei suoi 241 chilometri di lunghezza riceve acqua da centinaia di affluenti e il suo corso, via via si ingrossa. 🔗iltempo.it

Il calendario dell’Inter di aprile fa paura: 8 partite che decidono tutto - L’Inter ha un calendario ad aprile da cuori fortissimi. Otto partite, che decideranno praticamente una stagione intera: scudetto, Champions League e Coppa Italia. BICICLETTA – L’Inter ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare. Ed è una bicicletta bellissima e prestigiosa. I nerazzurri rimangono ancora in corsa per tutte le competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Ieri, si è completato il quadro dei quarti di finale della coppa europea più importante e sempre nella serata di ieri, la Uefa ha diramato le date ufficiali delle prossime partite di aprile (vedi calendario). 🔗inter-news.it

Terremoto ai Campi Flegrei. Paura e tensione con le forze dell’ordine - Il terremoto che ha bruscamente svegliato la popolazione dei Campi Flegrei nella notte fra il 12 e il 13 marzo, con epicentro nella zona di Pozzuoli, apre nuovamente il tema sui fenomeni sismici che si stanno verificando in quella zona da ormai molti mesi. Questa volta la scossa, esattamente come quella avvenuta il 20 maggio 2024, è stata di magnitudo 4.4. Avvertito anche a Napoli, il sisma ha portato gran parte della popolazione partenopea a riversarsi nelle strade, per la grande paura che il terremoto ha provocato. 🔗panorama.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Blitz in supermercato dei pro Pal, polemiche e proteste; Manifestazione nel Carrefour ai Quattro Cantoni, CaseMatte: Nessuna paura, il vero terrore è in Palestina; Irruzione al Carrefour, prime identificazioni; Carrefour punta sull'Italia. Spinta sull’export per oltre 1,1 miliardi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Carrefour punta sull'Italia. Spinta sull’export per oltre 1,1 miliardi - Nessuna paura dei dazi ... Lambrusco dell'Emilia Romagna e spumante del Friuli Venezia Giulia. I prodotti a marchio privato Carrefour hanno registrato un export di 234 milioni, una crescita ... 🔗ilmessaggero.it