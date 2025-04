Ucraina | Casa Bianca Trump vuole un cessate il fuoco permanente

Trump "ha chiarito di volere un cessate il fuoco permanente". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, commentando l'annuncio da parte del presidente russo Vladimir Putin di una tregua di 3 giorni in Ucraina. Lo riporta il Guardian. Alla domanda sull'incontro di Trump con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, Leavitt ha aggiunto che Trump è "frustrato da entrambi i leader di entrambi i Paesi", ma "rimane ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo".

