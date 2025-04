Vladimir Luxuria | “Un prete mi disse di reprimere la mia identità sessuale con Bergoglio ho ritrovato la fede”

Vladimir Luxuria si commuove ricordando Papa Francesco e la sua apertura verso la comunità LGBTQI+: "Provai a reprimere la mia identità, capii che questa cosa mi stava facendo male e scelsi me. Con Bergoglio mi sono riavvicinato alla chiesa". Leggi su Fanpage.it si commuove ricordando Papa Francesco e la sua apertura verso la comunità LGBTQI+: "Provai ala mia, capii che questa cosa mi stava facendo male e scelsi me. Conmi sono riavvicinato alla chiesa".

Cosa riportano altre fonti

Isola dei Famosi, Veronica Gentili sostituirà Vladimir Luxuria alla conduzione del reality show: l'indiscrezione - L'Isola dei Famosi potrebbe tornare in onda con una nuova conduttrice al timone: a sostituire Vladimir Luxuria potrebbe esserci Veronica Gentili. 🔗comingsoon.it

Vladimir Luxuria gela Beatrice Luzzi: “Film con Madonna? Pensavo le pulissi casa” - La stoccata di Vladimir Luxuria a Beatrice Luzzi L'articolo Vladimir Luxuria gela Beatrice Luzzi: “Film con Madonna? Pensavo le pulissi casa” proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

"Perché non sono diventata donna". Vladimir Luxuria spiazza tutti, la confessione dalla Balivo - Vladimir Luxuria è stata ospite di La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. Tanti gli argomenti di discussione: dai diritti civili fino a confessioni molto personali. Un esempio? Il motivo che l'ha spinta a non completare la transizione di genere. "Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l'appagamento - ha spiegato ai telespettatori -, e dato che mi piace raggiungere l'orgasmo, non voglio privarmene". 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vladimir Luxuria: “Un prete mi disse di reprimere la mia identità sessuale, con Bergoglio ho ritrovato la fede” - Vladimir Luxuria si commuove ricordando Papa Francesco e la sua apertura verso la comunità LGBTQI+: "Provai a reprimere la mia identità, capii che ... 🔗fanpage.it

Vladimir Luxuria ospite da Caterina Balivo, che fine ha fatto l'attivista? Età, dove vive, bullismo, transizione, vero nome, il fidanzato e la carriera - Oggi, mercoledì 12 marzo a La Volta Buona è ospite Vladimir Luxuria, sempre impegnata nella lotta per i diritti civili, racconta i suoi prossimi impegni. Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri ... 🔗msn.com

Vladimir Luxuria, chi è? Com’era prima e com’è adesso: i ritocchini/ “Rifatta naso e seno per la mia salute” - Figura ormai conosciutissima nel panorama televisivo italiano, Vladimir Luxuria è una presenza politica che ormai da anni lotta per i diritti civili. In passato ha raccontato a fondo la sua vita ... 🔗ilsussidiario.net