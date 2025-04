Concorso secondaria PNRR2 la prova del 5 maggio è facoltativa Cosa rischia chi non la svolgerà

Concorso secondaria PNRR2 bandito con DDG n 30592024: in seguito all'annullamento di un quesito del turno n. 6 del 27 febbraio pomeriggio, si è reso necessario avviare una prova suppletiva fissata per il prossimo 5 maggio. La prova avrà la durata di 5 minuti e riguarderà un unico quesito di argomento psicopedagogico. 2 punti per la risposta esatta, o per la risposta sbagliata o non data.

