Preso a sprangate in strada a Teglia lite per un parcheggio dietro l’aggressione

Ilsecoloxix.it - Preso a sprangate in strada a Teglia, lite per un parcheggio dietro l’aggressione Leggi su Ilsecoloxix.it Il cinquantenne ferito è ricoverato in rianimazione al San Martino. La disputa per il posto auto, sfociata nel pestaggio,durava da mesi

